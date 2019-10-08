Московский баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ у себя дома проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 79:82 (27:22, 22:24, 13:20, 17:16).
Самым результативным игроком встречи в составе «армейцев» стал Дэрран Хиллиард (16 очков), у «Зенита» — Евгений Воронов (15).
Самые яркие моменты матча чемпионата Единой лиги ВТБ — в галерее News.ru.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен