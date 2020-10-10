https://static.news.ru/photo/3abefb9c-0af4-11eb-b9bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: cskabasket.com

Баскетбольный клуб ЦСКА на домашней арене обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ со счётом 100:66 (22:18, 35:18, 15:17, 28:13).

Лучшим по итогу встречи в составе «армейцев» стал Андрей Лопатин, который набрал 20 очков и провёл на паркете 28:09 минут.

Мы до конца боролись, но если бы не открытые броски, я бы столько не набрал. Мне нужна стабильность, вышел один раз, показал хорошую игру, теперь надо действовать так всегда, — сказал Лопатин после игры.

В последней четверти из строя выпал немец Йоханнес Фогтманн. Как сообщает клуб, у игрока травма колена. На данный момент сроки восстановления неизвестны.

Мы были очень серьёзно настроены на игру. К сожалению, в конце произошёл неприятный инцидент, пока неизвестны сроки восстановления, — сказал главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис на послематчевой пресс-конференции.

За команду впервые дебютировал 21-летний разыгрывающий Юрий Умрихин, который стал лучшим защитником на Кубке Гомельского.

У нас несколько игроков из второй команды, которые регулярно тренируются с основной командой, прежде всего Кочергин, Шишков и Ершов, но у всех выявлен положительный результат на коронавирус. Умрихин был одним из тех, кто показал отрицательный результат. Кроме того, я давно хотел видеть на тренировках, мне нравится, как он выглядит во второй команде, — заключил он, отвечая на вопрос NEWS.ru.

В составе «Автодора» выделиться удалось разыгрывающему защитнику Нейту Мейсону (15 очков) и Желько Шакичу (13 очков). Главный тренер саратовского коллектива Горди Херберт признал, что в целом доволен игрой, так как «выходить против команды, играющей в Евролиге, всегда интересно и сложно».

Мы провели хорошую первую четверть, но вторая нас просто убила — мы не возвращались в защиту, неправильно разменивались, пропуская трёхочковые. Лишь третья четверть у нас была лучшая, но вторая испортила всё, — сказал Херберт на послематчевой пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал, что центровой баскетбольного клуба «Зенит» Антон Пушков и защитник команды Остин Холлинз получили положительные тесты на коронавирус.