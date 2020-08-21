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Чемпионка юношеских ОИ-2016 Цурская будет работать тренером у Тутберидзе

17:09, 22 августа 2020
Полина Цурская Полина Цурская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

19-летняя российская фигуристка Полина Цурская, победившая на юношеских Олимпийских играх в 2016 году в фигурном катании, начала тренерскую карьеру. Она будет работать в команде Этери Тутберидзе.

Команда Тутберидзе усилилась молодыми тренерами, нашими воспитанниками. Артемий Пунин, Полина Цурская, Георгий Похилюк, — сообщается в официальном аккаунте команды Тутберидзе в Instagram.

Кроме юношеской олимпиады Цурская победила в финале юниорской серии Гран-при в сезоне-2015/16. В мае 2019 года она объявила о завершении карьеры.

NEWS.ru писал, что в России планируют снять спортивную драму о Тутберидзе. Бюджет картины составит около 11 млн рублей. По сюжету несколько фигуристок из команды тренера будут претендовать на участие в Олимпийских играх. Девушки будут соревноваться между собой. Картина получила рабочее название «Этери». Создатели фильма запросили у Минкульта 7 млн рублей субсидии. Деньги им пока не выделили.

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