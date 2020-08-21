Чемпионка юношеских ОИ-2016 Цурская будет работать тренером у Тутберидзе

Кроме юношеской олимпиады Цурская победила в финале юниорской серии Гран-при в сезоне-2015/16. В мае 2019 года она объявила о завершении карьеры.
NEWS.ru писал, что в России планируют снять спортивную драму о Тутберидзе. Бюджет картины составит около 11 млн рублей. По сюжету несколько фигуристок из команды тренера будут претендовать на участие в Олимпийских играх. Девушки будут соревноваться между собой. Картина получила рабочее название «Этери». Создатели фильма запросили у Минкульта 7 млн рублей субсидии. Деньги им пока не выделили.