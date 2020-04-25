Чемпион мира Сергей Шубенков вошёл в антидопинговый комитет ВФЛА

https://static.news.ru/photo/671eb1be-86e2-11ea-9e9f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шубенков Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вошёл в состав антидопингового комитета Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Первое заседание комитета прошло 22 апреля, возглавил его вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов. Также в состав комитета вошли профессор Евгений Ачкасов, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член Research Quality Association (международная организация по аудиту клинических исследований) Олег Талибов и член президиума ВФЛА, президент федерации лёгкой атлетики Костромской области Камран Бабаев.

На заседании были разработаны рекомендации об усилении образовательной работы в сфере антидопинга и предложен ряд мер, создающих условия для снижения количества нарушений антидопинговых правил среди тренеров и спортсменов, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Как писал NEWS.ru, в ВФЛА началось восстановление после серии допинговых скандалов и отстранения России от международных соревнований по лёгкой атлетике. Комиссию по наблюдением за федерацией возглавили двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика.