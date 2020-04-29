Бывшая ученица Тутберидзе рассказала, как её выгнали с тренировки

https://static.news.ru/photo/ed2974b6-8a1a-11ea-9320-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронзовый призёр юниорского Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова рассказала, как однажды её бывший тренер Этери Тутберидзе выгнала её с тренировки за плохой прокат.

Я совсем расслабилась, много всего навалила. Она сказала: «Так не пойдёт, иди». Но в итоге я вернулась на лёд, сказала, что хочу работать. Пустила обратно, — цитирует Каюмову «Спорт-Экспресс».

При этом фигуристка назвала Тутберидзе добрым, классным человеком и рассказала, что она много шутила на тренировках.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру из-за олимпийской чемпионки Алины Загитовой, писал NEWS.ru.