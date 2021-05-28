Бутырская оценила смену спортивного гражданства российских фигуристов

https://static.news.ru/photo/e558fcc2-bfb4-11eb-a204-96000091f725_660.jpg Мария Бутырская Фото: mariabutyrskaia/instagram.com

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась по поводу смены спортивного гражданства фигуристами.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Владимир Самойлов и Егор Мурашов поменяли спортивное гражданство. Владимир теперь будет представлять сборную Польши, Егор — Швейцарии.

По мнению Бутырской, лучше всего выступать за сборную России, но в нашей национальной команде нужно быть лучшим, чтобы добиваться высоких результатов.

Это наверняка вынужденная мера. У нас в стране действительно большая конкуренция, очень много хороших фигуристов. Всегда могут возникнуть мысли: ради чего кататься, если даже не можем попасть в сборную? Они столько занимаются фигурным катанием, им хочется выступать на международных стартах. И они не первые такие. Много наших соотечественников, которые выступали за другие сборные и добивались высоких результатов, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывшая фигуристка позитивно восприняла новость о том, что Мурашов будет выступать за Швейцарию.

Честно, я поражаюсь, как он умудрился затесаться в сборную Швейцарии. Это довольно консервативная страна. Ладно, сборная Белоруссии, Азербайджан — там получить гражданство попроще. А в Швейцарии кроме своих никого не признают. Выступать за Швейцарию — круто. Дай бог, чтобы у обоих всё получилось, — отметила она.

Оба спортсмена занимались в «Москвиче» у Виктории Буцаевой.

Также сообщалось, что президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, как и олимпийская чемпионка Алина Загитова, не примет участия на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).