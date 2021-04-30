Большунов прокомментировал разговоры о возможном переходе в биатлон

https://static.news.ru/photo/de79426e-a99c-11eb-8ef4-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Чемпион мира и обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к разговорам о возможном переходе в биатлон. Своё мнение он высказал в беседе с телеканалом «Россия 24».

Что касается разговоров о моём возможном переходе в биатлон, то сначала задают такие вопросы, я ничего толком не отвечаю, а новости выходят. Потом задают вопросы Йоханнесу Бё, Фуркаду, они размышляют. Это на самом деле неправильно. А информации о том, что я куда-то собираюсь, не было. Это в основном пресса, которая любит приукрасить, — рассказал Большунов.

Также спортсмен отметил, что сейчас его главной мотивацией является золотая медаль Олимпийских игр, и он будет стремиться к этой цели в Пекине-2022.

Как сообщалось ранее, двукратный обладатель Кубка мира и действующий чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов женился на бывшей лыжнице сборной России Анне Жеребятьевой, о чём спортсменка сообщила в сторис своего Instagram.