Биатлонисту Логинову удалось сохранить форму во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0f8e8912-be94-11ea-91cc-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов смог сохранить хорошую физическую форму во время самоизоляции по коронавирусу.

По его словам, в плане подготовки в период пандемии сложилась сложная ситуация.

Все находятся в подвешенном состоянии. Но я особого дискомфорта не почувствовал, — отметил он.

Спортсмен уточнил, что в Саратове у него хорошие условия — его поддерживают и Тюмень, и личный тренер Александр Касперович, и спонсор Сергей Колесников.

Логинов считает, что команда вышла из сложившейся ситуации достаточно профессионально.

Особого спада в своём физическом состоянии я пока не ощущаю, — поделился биатлонист.

Он добавил, что сейчас всё вошло в своё русло и теперь тренировочный процесс идёт по плану, передаёт ТАСС.

Александр Логинов стал чемпионом мира в 2020 году на спринте. Кроме того, он является обладателем серебряной и трёх бронзовых медалей чемпионата мира, а также четырёх золотых наград чемпионата Европы.

Как писал NEWS.ru, ранее главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону Евгений Редькин рассказал, в каких условиях его подопечные начали подготовку к сезону из-за карантинных ограничений.