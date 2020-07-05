Биатлонисту Логинову удалось сохранить форму во время самоизоляции

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов смог сохранить хорошую физическую форму во время самоизоляции по коронавирусу.
По его словам, в плане подготовки в период пандемии сложилась сложная ситуация.
Все находятся в подвешенном состоянии. Но я особого дискомфорта не почувствовал, — отметил он.
Спортсмен уточнил, что в Саратове у него хорошие условия — его поддерживают и Тюмень, и личный тренер Александр Касперович, и спонсор Сергей Колесников.
Логинов считает, что команда вышла из сложившейся ситуации достаточно профессионально.
Особого спада в своём физическом состоянии я пока не ощущаю, — поделился биатлонист.
Он добавил, что сейчас всё вошло в своё русло и теперь тренировочный процесс идёт по плану,
Александр Логинов стал чемпионом мира в 2020 году на спринте. Кроме того, он является обладателем серебряной и трёх бронзовых медалей чемпионата мира, а также четырёх золотых наград чемпионата Европы.
Как писал NEWS.ru, ранее главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону Евгений Редькин рассказал, в каких условиях его подопечные начали подготовку к сезону из-за карантинных ограничений.
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