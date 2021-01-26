Биатлонистке Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении

https://static.news.ru/photo/176cfcc6-5fee-11eb-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavel Hrdlička/wikipedia.org

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не сможет перейти в сборную Словении, так как не получила гражданство этой страны.

Вопрос согласовывался на уровне правительства, так как хотелось получить сильную спортсменку к домашнему чемпионату мира. На запрос о гражданстве пришёл отрицательный ответ. Официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Но я думаю, что главная причина не в этом. Есть более весомые моменты. Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня, хотя я считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти, — рассказал NEWS.ru словенский лыжный и биатлонный тренер Владимир Королькевич.

Призёр чемпионата мира и победительница этапа Кубка мира Подчуфарова год пробыла в Словении в ожидании гражданства, а после этого вернулась в Россию, где, возможно, и продолжит свою спортивную карьеру.

Как сообщал NEWS.ru, по информации источника, близкого к Союзу биатлонистов России, выплаты членам правления СБР выросли почти в семь раз, а расходы на содержание пресс-службы более чем в четыре раза.