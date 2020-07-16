Биатлонист Малышко может завершить карьеру

https://static.news.ru/photo/fbe04760-c808-11ea-aba5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Малышко Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Олимпийский чемпион и один из самых титулованных действующих российских биатлонистов Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения карьеры.

Как сообщил NEWS.ru источник в Федерации биатлона Санкт-Петербурга, спортсмен ещё не принял окончательного решения о своём будущем, однако и не предоставил федерации плана подготовки к предстоящему сезону. В настоящий момент он рассматривает возможности дальнейшей деятельности вне биатлона.

По итогам сезона-2019/2020 Малышко не попал в состав сборной России и может готовиться только за счёт региональной команды. Другой именитый биатлонист, Максим Цветков, перешедший из Москвы в Санкт-Петербург, уже начал подготовку к сезону.

Как писал NEWS.ru, президент Федерации биатлона Свердловской области Владимир Рощин рассказал, как должны строиться отношения с тренерами в сборной России по биатлону.