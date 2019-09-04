https://static.news.ru/photo/436cdf96-cf15-11e9-a2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: malinovskii_igorek/instagram

Двукратный бронзовый призёр летнего чемпионата мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский заявил, что в конфликте Союза биатлонистов России (СБР) со спортсменами по поводу заключения контрактов ему ближе позиция последних.

Всё-таки нам ближе позиция спортсменов. Они ведь и за наши права боролись, когда-то и нас это коснётся, — сказал он « Советскому спорту ».

Малиновский добавил, что требования спортсменов к СБР были обоснованными, так как биатлон «лошадиный вид спорта, но не всегда в должной мере оплачивается».

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) согласовал со спортсменами условия контрактов. Трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов и ряд спортсменов сборной были недовольны условиями соглашений, где были прописаны обязанности сторон, предполагающие выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. В свою очередь спортсмены должны выполнять обязательства СБР перед спонсорами, писал News.ru.