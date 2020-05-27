Затянувшийся кризис в Союзе биатлонистов России завершился во вторник, 27 мая, в ходе очередного заочного заседания правления СБР, на которое был приглашён даже директор Центра спортивной подготовки Александр Кравцов. После долгих прений между коалиционным большинством правления и оставшимся в меньшинстве президентом Владимиром Драчёвым был выбран компромиссный вариант тренерского штаба. Главным в мужской сборной будет бывший старший тренер спринтерской команды по лыжным гонкам, подготовивший олимпийского чемпиона Никиту Крюкова, — Юрий Каминский. В женской сборной рулевым назначен Михаил Шашилов, наиболее успешный женский тренер в российском биатлоне последних лет. При этом правление включило в состав резервных команд бывших старших тренеров Сергея Белозёрова и Виталия Норицына.

Под угрозой роспуска

Кто болеет русским биатлоном, тот в цирке не смеётся — так можно перефразировать известную шутку. Весь последний месяц главные действующие лица смешили народ открытыми и личными письмами, громкими интервью и разными списками в Минспорта. Оказалось, что без подписи президента любой такой список недействителен, даже если его утвердило правление, при этом и сам глава государства не может самолично принимать все кадровые решения. После чётких сигналов из Министерства спорта, что в случае продолжения бардака и безвластия СБР может быть лишён аккредитации, стороны пришли к компромиссу.

Державшийся до последнего за кандидатуру главного тренера Анатолия Хованцева Драчёв вынужден был сдать своего самого верного сторонника и, наверное, последнего человека в российском биатлоне, который был готов верить на слово пока ещё действующему президенту. Главным человеком в тренерском штабе, видимо, будет всё-таки совместная креатура Алексея Нуждова и Виктора Майгурова — новоиспечённый вице-президент СБР Валерий Польховский, однако его попытка протащить на ключевые посты в команде своих соратников Владимира Королькевича и Роберта Кабукова обернулась провалом. Драчёв сумел убедить Министерство спорта в неуместности привлечения этих специалистов с иностранными паспортами и неоднозначной репутацией, а потому пришлось искать другие варианты.

Золотой тренер лыжников-спринтеров переходит в биатлон

Главным сюрпризом стало назначение старшим в мужской команде лыжного специалиста Юрия Каминского. В своё время также по пути из лыж в биатлон пришёл Николай Лопухов, успешно работавший в 90-х и нулевых с женской лыжной командой, а в 2012–2014 годы добившийся результатов и с мужчинами-биатлонистами. В пользу Каминского говорят многочисленные успехи Никиты Крюкова, Александра Панжинского, Алексея Петухова, Николая Морилова и других спринтеров, в начале уходящего десятилетия завоёвывавших медали на главных стартах. Очевидный минус — отсутствие опыта в биатлоне, который должны будут компенсировать его помощники: стрелковый специалист Максим Максимов и молодой аналитик Артём Истомин.

Кандидатура Каминского была предложена Драчёвым, который до этого неоднократно выступал за приглашение спортсменов и тренеров из лыжных гонок. Впрочем, и Министерство спорта, и ЦСП в лице Кравцова могли охотно поддержать кандидатуру заслуженного тренера, который внезапно оказался в родном виде спорта не у дел после окончательного расформирования спринтерской группы.

Михаил Шашилов uor-ekb.ru

В женской команде на роль старшего предложен 61-летний специалист из Екатеринбурга Михаил Шашилов, который только в последние годы подготовил для сборных команд разного уровня целую россыпь талантов: Светлану Миронову, Тамару Воронину, Ирину Казакевич, Полину Шевнину и Анастасию Шевченко. Судя по его недавнему интервью, он явно не в восторге от подготовки Мироновой в прошлом сезоне под руководством Виталия Норицына и является сторонником серьёзных нагрузок и жёсткой дисциплины, в то время как российские биатлонистки в последние годы ценят Норицына именно за ненапряжённую, «лайтовую» атмосферу. Кстати, сам Норицын, как и бывший рулевой мужской команды Сергей Белозёров, включён в состав штаба резервной сборной вместо ещё одного друга Польховского — Николая Князева.

Впрочем, по словам новоиспечённого главного тренера болгарской команды Александра Касперовича, Норицын не даст заднюю и не откажется от предложенного болгарами контракта, чтобы идти работать к президенту, публично уволившему его ещё во время чемпионата мира в Антхольце. Также интересно, как сработается со старшими тренерами вице-президент Валерий Польховский, которого правление всё же включило в состав штаба. Каминский и Шашилов — не те специалисты, которые беспрекословно будут исполнять чьи-то указания, а Польховский не привык работать без полной власти в коллективе. Значит, нас снова ждут скрытые скандалы и склоки при выборе составов команд — на подготовку или на эстафету в Кубке мира. А главное — как отнесётся к уже выбранному тренерскому штабу и роли в нём отдельных личностей вновь избранный президент СБР?

11 июля будет избран новый президент СБР

Вторым важным вопросом, рассмотренным на заседании правления, стала внеочередная отчётно-выборная конференция СБР, которую решено провести в Москве 11 июля. Повестку мероприятия, место, формат и время до начала июня должен будет определить ответственный за его проведение член правления Виктор Майгуров. Также у потенциальных кандидатов будет достаточно времени на выдвижение и презентацию своей программы. Против этого решения голосовал Драчёв и два его верных соратника — Сергей Чепиков и Сергей Тарасов.

В случае перевыборов шансы депутата Госдумы на сохранение должности президента минимальны, так как в ходе недавней рассылки писем он получил поддержку в основном со стороны слабых регионов, да и будет ли Воронеж так же поддерживать Драчёва, как в недавнем письме, после того, как он с лёгкостью сдал его уроженца Хованцева, большой вопрос. Вероятно, уже сейчас наверху согласовывается компромиссная кандидатура, которая привлекла бы в биатлон серьёзное финансирование и положила бы конец всем междоусобицам, однако важным моментом останется формирование команды нового президента и нового состава правления. Именно от него и будет зависеть дальнейший вектор развития российского биатлона.