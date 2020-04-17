Бестемьянова сочла правильным решение отменить ЧМ по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/cb416716-8086-11ea-9993-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бестемьянова Фото: Галерея самоцветов/facebook.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает правильным решение отменить чемпионат мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.

Очень хорошо! Я считаю, что это правильное решение, потому что нет смысла мучить всех спортсменов по осени, чтобы они катали другие программы этого сезона. Там пойдёт следующий сезон с серией Гран-при, финалом, мы все будем счастливы. Дай бог, чтобы всё это случилось и состоялось. Надо понимать, что сейчас ни одни фигуристы страдают, весь мир переживает, — сказала Бестемьянова корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, 60-летняя Бестемьянова отметила, что отмена соревнований не отразится на физических способностях, если фигуристы смогут выйти на лёд в середине мая.

Если спортсмены будут иметь возможность выйти на лёд хотя бы в середине мая, то я надеюсь, это будет восполнено, и всё будет в порядке, — утверждает она.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти с 18 по 22 марта, но правительство Канады 11 марта отменило турнир. В Международном союзе конькобежцев (ISU) рассматривали возможность провести мировое первенство не раньше октября 2020 года.

Также отменены чемпионаты мира по шорт-треку и по синхронному катанию.

Российский тренер Алексей Мишин назвал отмену чемпионата мира по фигурному катанию — 2020 трагедией жизни для спортсменов, ранее писал NEWS.ru.