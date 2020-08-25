Бестемьянова прокомментировала новый тренерский состав Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/5b3c2930-e6e6-11ea-9748-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бестемьянова Фото: facebook.com/natalya.bestemyanova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мнением по поводу присоединения к тренерскому штабу Этери Тутберидзе таких молодых специалистов, как Полина Цурская, Артемий Пунин и Георгий Похилюк. Все трое наставников являются бывшими учениками Тутберидзе.

Это нормально, когда приглашаются молодые специалисты. К тому же Цурская являлась ученицей Этери Тутберидзе. Здорово, что таким образом передаётся эстафета и идёт ставка на своих учеников. Такой подход мне нравится. А вообще, мне кажется странным, что это сейчас так выставляется. Специалисты приходили всегда и в разные группы. Сейчас, видимо, из-за большого внимания к группе Этери Георгиевне об этом так активно говорят. Слава богу, что ребята пришли. Я уверена, что это даст положительный результат, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Полина Цурская является победительницей в финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2015/16, а также в юношеских Олимпийских играх 2016 года. В мае 2019 года она объявила о завершении карьеры.

Ранее NEWS.ru писал, что в России планируют снять спортивную драму о Тутберидзе. Бюджет картины составит около 11 млн рублей. По сюжету несколько фигуристок из команды тренера будут претендовать на участие в Олимпийских играх. Девушки будут соревноваться между собой. Картина получила рабочее название «Этери». Создатели фильма запросили у Минкульта 7 млн рублей субсидии. Деньги им пока не выделили.