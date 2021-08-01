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Белорусский депутат: возможно, случай с Тимановской — спланированная акция

06:01, 02 августа 2021
Белорусский депутат: возможно, случай с Тимановской — спланированная акция Кристина Тимановская Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya
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Депутат Республики Беларусь Виталий Уткин прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая отказывается вернуться на родину, после отзыва её заявки с Олимпийских игр. Его слова приводит сайт «Столичного телевидения».

Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам. Сегодня у белорусского спорта — абсолютно другое лицо, то, которое желают нам преподнести беглые белорусы, беглецы из фонда, созданного на западные деньги, — заявил Уткин.

Также он не исключил, что это могла быть спланированная политическая акция в отношении Республики Беларусь.

Как стало известно ранее, легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии намеревался вернуть на родину, провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда.

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