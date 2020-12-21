Баскетболист «Уралмаша» прокомментировал победу над гребцами в игре CS:GO

https://static.news.ru/photo/97d0493a-4384-11eb-9da3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Матч открытия «Лиги звёзд спорта» по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) между командами SU:LE (баскетболисты) и Natus Rowers (гребцы), состоящими из профессиональных спортсменов, завершился в пользу первых.

Игра проходила в стандартном режиме 5х5 до 16 победных раундов на одной карте. При счёте 15:15 были запущены ещё 6 дополнительных раундов для определения победителя. В итоге очень плотная игра завершилась со счётом 16:14 в пользу баскетболистов.

Получился очень сложный, но победный матч. Думаю, это придаст нам уверенности и сил, чтобы дальше идти по турниру, — сказал игрок SU:LE, баскетболист клуба «Уралмаш» (Екатеринбург) Максим Кривошеев.

В свою очередь чемпион России по академической гребле Григорий Щулепов отметил, что команда разочарована проигрышем.

Обидно, что проиграли, особенно в последнем раунде, где игра решилась не в прямой перестрелке, а благодаря заходу соперника нам в спину. Но это не умаляет достижения команды баскетболистов, — отметил Щулепов, слова которого приводит Федерация компьютерного спорта Москвы (ФКС).

В сообщении ФКС Москвы отмечается, что матч открытия вызвал огромный интерес зрителей — в сети «ВКонтакте» количество просмотров трансляции достигло 300 тысяч. Следующие матчи команды академической гребли и баскетбола проведут в начале января.

В лиге участвуют 16 сборных из разных видов спорта: футбол, хоккей, баскетбол, регби, фигурное катание, конькобежный спорт, бобслей, горнолыжный спорт, бокс, ММА, танцевальный спорт, спортивная гимнастика, академическая гребля, лёгкая атлетика, гандбол и велоспорт, писал NEWS.ru.