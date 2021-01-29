Литовский журналист: Майк Джеймс продолжит играть за ЦСКА

https://static.news.ru/photo/c8954204-6315-11eb-9404-fa163e074e61_660.jpg Майк Джеймс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетболист Майк Джеймс продолжит играть за московский ЦСКА, заявил литовский журналист Донатас Урбонас.

Некоторое время назад клуб отстранил американца от тренировок и игр по причине инцидента в раздевалке команды после матча Евролиги с турецким «Фенербахче» (83:89). После игры Джеймс вступил в перепалку с наставником ЦСКА Димитрисом Итудисом. Также в СМИ появилась информация, что в ходе конфликта баскетболист якобы подрался с Торнике Шенгелией.

Согласно источникам, Джеймс остаётся в ЦСКА, — написал Урбонас в социальной сети.

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс отыграл 20 матчей. Средняя статистика игрока — 19,9 очка, 5,8 передачи и 3,5 подбора.

Ранее NEWS.ru писал, что московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил на своей площадке немецкой «Баварии» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19). Это уже третье поражение подряд для «армейцев» на домашней арене.

Главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис объяснил причины поражения. По его словам, первые три четверти складывались неплохо, однако последняя десятиминутка оказалась провальной.