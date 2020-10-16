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Аутсайдер Евролиги «Альба» обыграла московский ЦСКА: фото

08:45, 17 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матч четвёртого тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и берлинской «Альбой» завершился триумфом последней команды. Счёт встречи — 93:88 (17:19, 30:32, 21:14, 25:23). Эта победа стала первой для «Альбы» после трёх поражений подряд. Как прошла игра — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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