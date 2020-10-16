Аутсайдер Евролиги «Альба» обыграла московский ЦСКА: фото

3 октября гандболисты «Чеховских медведей» одержали победу над ЦСКА в матче чемпионата России. Проходивший в Москве поединок завершился со счётом 26:21 в пользу подмосковного клуба.

В первом тайме подопечные главного тренера «Чеховских медведей» Владимира Максимова оторвались в счёте от соперника и сохраняли гандикап в четыре-пять мячей. «Армейцы» несколько раз не сумели реализовать выходы один на...