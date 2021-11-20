«Аня — человек, а не робот»: Бестемьянова о победе Щербаковой на Гран-при

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Анны Щербаковой на Гран-при Франции. В разговоре с NEWS.ru она назвала российскую фигуристку героиней и бойцом. По её словам, своим прокатом в произвольной программе спортсменка доказала, что на неё можно рассчитывать,

Аня — человек, а не робот. Она так хотела сделать два четверых впервые в сезоне. Она пошла на два, но первый прыжок сорвался. Дальнейший прокат программы показал, что это та фигуристка, на которую можно рассчитывать. Она боец и героиня. Уникальный четверной флип, фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер — всё было сделано прекрасно, — сказала Бестемьянова.

По мнению Бестемьяновой, Алёна Косторная была очень хороша в короткой программе, но в произвольной у неё не всё получилось.

Уровень её прыжков вырос. Он намного лучше, чем была некоторое время назад. Но не получился тройной аксель. Однако видно, что она улучшает свою форму. Уверена, что у неё всё получится, — заключила она.

Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции, несмотря на падение в начале программы. Второе место заняла другая российская фигуристка Алёна Косторная. Она также сорвала прыжок ультра-си на старте номера. На третьей строчке остановилась японка Вахаба Хигучи.

Последний этап гран-при по фигурному катанию состоится в Сочи (Россия). Он пройдёт с 25 по 28 ноября.

Ранее Анна Щербакова рассказала, как изменилась её жизнь после перехода в группу Этери Тутберидзе. Она отметила, что под руководством Этери Георгиевны она стала более осознанной.