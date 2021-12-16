Американский журналист резко высказался о будущем Косторной

Американский журналист Дейв Лиз заявил, что получившая травму фигуристка Алёна Косторная не продержится с тренером Этери Тутберидзе и четырёх минут. По его мнению, тренерский штаб Тутберидзе разговорами о желании Косторной продолжать выступать ещё четыре года пытается ввести всех в заблуждение и тем самым «смягчить удар». Своим мнением американский журналист поделился в подкасте The Skating Lesson.

Сразу вслед за травмой на этой неделе Алёна Косторная заверила нас, что хочет соревноваться ещё четыре года. Даже несмотря на то, что фигуристка без тройного акселя и четверных в любом случае не продержится и четырёх минут с тренерами Тутберидзе, — заявил Лиз.

Он убеждён, что все разговоры со стороны Косторной о желании соревноваться ещё четыре года — это лишь попытки «смягчить удар». Тутберидзе внушает публике то, что они хотят услышать, но за этими словами ничего не стоит, уверен журналист. По его мнению, Косторная в интервью сказала то, что ей позволил сказать тренерский штаб.

13 декабря стало известно, что Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию из-за травмы. Таким образом, чемпионка Европы не сможет квалифицироваться на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Ранее чемпионка мира и тренер Мария Бутырская заявила, что готовящиеся под руководством Этери Тутберидзе фигуристки травмируются из-за высокой сложности элементов. Повреждения в спорте высокого уровня неизбежны, в этом не нужно искать закономерность. Из-за высокой конкуренции за попадание на Олимпиаду спортсменки тренируются до изнеможения.