Трусова проведёт платную встречу с фанатами

https://static.news.ru/photo/1cc2e086-a8ba-11eb-bef3-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: vk.com/alextrusova

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Александра Трусова проведёт платную онлайн-встречу с японскими болельщиками. Об этом сообщает Yahoo.

Мероприятие запланировано на 15 мая. Стоимость участия в конференции Zoom — 3000 иен (около 2000 рублей). Отмечается, что любая видеосъёмка и скриншоты со встречи запрещаются.

Весной 2020 года фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, под руководством которого стала обладателем бронзы чемпионата России, заняла четвёртое место на Гран-при в Москве, а также сумела выиграть два этапа Кубка России.

Однако главным поражением можно считать чемпионат мира, который прошёл в Стокгольме. Трусова провалила короткую программу, став только 12-й. Однако в произвольной заявила рекордное количество (пять) четверных прыжков, три из которых совершила безукоризненно. Это помогло фигуристке подняться на третью позицию и выиграть бронзу.

Ранее сообщалось, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, поделилась планами на новый сезон. Она заявила, что мечтает о подиуме Олимпиады.