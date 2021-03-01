Александр Великий: почему Большунов обязательно станет шестым «Королём лыж»

Много ли мы можем назвать российских спортсменов, лучших в своём виде спорта на протяжении ряда последних лет? Почти непобедимый борец-вольник Абдулрашид Садулаев, лучший легковес UFC Хабиб Нурмагомедов, лучший крайний нападающий в хоккее последнего десятилетия Александр Овечкин и фантастический лыжник Александр Большунов, в одиночку обыгравший пятёрку норвежцев на чемпионате мира в Оберстдорфе. Теперь ему для полного набора не хватает лишь золотой Олимпийской медали и титула «Король лыж», который за всю вековую историю лыжных гонок носили всего пять спортсменов и лишь один норвежец.

Спортивное олицетворение России

Но если бы выбрать предстояло одного спортсмена, идеально отражающего противоречивую и непонятную для Запада сегодняшнюю Россию, им бы стал Большунов — могучий, грозный и непредсказуемый, как один из символов России —медведь, при этом побеждающий порой вопреки всякой логике. Его звезда могла и не взойти в 2018 году, когда Александр привёз из Пхёнчхана три олимпийские медали, если бы не отказ в допуске до Игр целому ряду ведущих российских лыжников. Елене Вяльбе пришлось ставить в большинство из гонок молодёжь, а Большунов стал одним из тех, кто в них выстрелил. Как бы это пафосно ни звучало, но это тоже своего рода героизм по-русски — заменить в строю выбывших товарищей.

На протяжении всех последующих лет Большунов стал единственным россиянином, успешно противостоящим норвежской гегемонии в лыжных гонках. Замкнутый в себе и не очень общительный, он и в своей команде не имеет близких друзей, не говоря о зарубежных соперниках, но при этом тренируется больше всех и побеждает не за счёт командной тактики, а благодаря своим силам. При этом готов отстаивать свою правоту на трассе любыми способами. Страшный в гневе, Большунов не раз шокировал иностранцев, то порвав на себе майку после неудачной гонки, то ударив соперника, нарушившего против него правила.

Александр Большунов vk.com/alexanderbolshunovfan

Ситуация с финном Йони Мяки стала классическим примером противоречий России и Европы на уровне цивилизационных расхождений. Только в русских сказках можно слышать фразу: «Тебя как судить, по закону или по совести?» Как объяснить европейцу, что закон не главный критерий справедливости и могут существовать ещё какие-то непрописанные нигде «понятия»? Именно поэтому для Большунова было нормально дать волю эмоциям и наказать финна Мяки, который действовал не по-спортивному, но при этом не переходя грань фола в современных жёстких правилах в лыжных гонках. Для европейцев же атака россиянином соперника была дикостью и поводом для жёстких санкций и привлечения полиции. Чешская лыжница Тереза Беранова даже высказалась о глупости русских и сравнила Большунова с обезьяной, а затем искренне удивилась, как стала жертвой негодования российских болельщиков. Назвать обезьяной в её картине мира нельзя афроамериканца или афроевропейца, а русского можно обзывать как угодно.

Вся эта история закончилась для Большунова не очень хорошо, потому что он получил штраф, некий условный срок, в течение которого будет действовать предупреждение, а главное — сейчас в любой спорной ситуации его будут провоцировать и пытаться вывести из себя.

Кого считают «Королём лыж»

Для того чтобы официально носить титул «Короля лыж», который придумали шведы, нужно выиграть на чемпионате мира или Олимпийских играх две самые длинные и тяжёлые дистанции на 30 и 50 км. Первому это удалось сделать в 1954 году Владимиру Кузину, который после победы на чемпионате мира в Фалуне получил памятный Кубок с надписью «Королю лыж от короля Швеции Густава VI». С тех пор его достижение повторили ещё четверо, причём это так и не удалось сделать величайшему лыжнику в истории Олимпиад Бьорну Дэли. Зато Николай Зимятов стал вторым отечественным королём и единственным, кто сделал это на Олимпийских играх.

Почему же двойная победа на длинных дистанциях такая редкость? Во-первых, с появлением конькового хода эти дистанции стали бежать разными стилями, что требует от спортсмена ещё и универсализма. Во-вторых, в последние пару десятилетий, эти гонки проходят с общего старта, что придаёт особую важность тактической борьбе и подготовке лыж, а следовательно расширяет круг претендентов на победу, а потенциальный «Король лыж» при традиционно необходимой для таких дистанций выносливости должен обладать и хорошими спринтерскими качествами, чтобы превзойти соперников в финишном рывке. Большунов, к слову, обладает всеми необходимыми качествами универсального гонщика, в отличие от своего главного визави Йоханнеса Клебо. Россиянин одинаково хорош и в «классике», и в «коньке», умеет терпеть 50 километров и делать мощные ускорения перед финишем.

Matthias Schrader/ТАСС

Шанс, который нельзя упускать

После победы в «скиатлоне» — гонке первую половину которой преодолевают классическим стилем, а вторую коньковым — шансы Большунова получить заветный титул велики как никогда. Именно на тридцатке ему всегда приходилось тяжелее. На одном из этапов Кубка мира норвежцы просто затолкали его задолго до финиша. В Оберстдорфе, где остальная часть российской сборной выступает неярко, в какой-то момент Александр оказался один в отрыве сразу против пяти соперников и мог элементарно не рассчитать силы, против сильных командной тактикой норвежцев. Кроме того, 50 км в этом году пройдут классикой, а в этом стиле передвижения у норвежцев не так много сильных гонщиков, как в былые времена. Клебо всегда хорош в своём бесшажном ходе, но в марафоне ему вряд ли хватит сил, чтобы выдержать темп Большунова на протяжении 50 км.

Ещё три года назад Александр был в шаге от победы на этой дистанции на Олимпиаде, но тогда не стал менять лыжи перед последним кругом вместе с финном Йиво Нисканеном и просчитался тактически. Помимо чемпионатов мира и Олимпийских игр марафон в ходе сезона бегают лишь на Холменколленских играх, и год назад Большунов очень уверенно расправился на полтиннике с теми же норвежцами. На чемпионате мира — 2019 марафон бежали коньком, но классическую дистанцию в Холменколлене также выиграл Большунов. Пожалуй, единственное, что вызывает опасение в заключительном старте этого чемпионата мира, — это подготовка инвентаря в тёплую погоду, но и тут если что-то пойдёт не так, есть шанс поменять лыжи и исправить ситуацию.