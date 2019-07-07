Японские конструкторы заявили, что собираются создать новое поколение подлодок. Кодовое название разработки — 29SS.
Субмарины этого типа должны прийти на замену дизель-электрическим аппаратам класса «Сорю», произведённым в 2009 году, пишет
По словам инженеров, подлодка получит более высокие показатели скрытности и гидродинамики. Кроме того, машину снабдят водомётным движителем вместо пропеллера, а также литий-ионными батареями.
Ранее News.ru сообщал, что модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.