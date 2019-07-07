https://static.news.ru/photo/acb40940-a0ce-11e9-91c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hunini/Wikimedia Commons

Японские конструкторы заявили, что собираются создать новое поколение подлодок. Кодовое название разработки — 29SS.

Субмарины этого типа должны прийти на замену дизель-электрическим аппаратам класса «Сорю», произведённым в 2009 году, пишет Navy Recognition . Проект представят к 2020-му. Первый корабль хотят принять на вооружение в 2031-м.

По словам инженеров, подлодка получит более высокие показатели скрытности и гидродинамики. Кроме того, машину снабдят водомётным движителем вместо пропеллера, а также литий-ионными батареями.

Ранее News.ru сообщал, что модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.