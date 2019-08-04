Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 оказался неудачным клоном американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считает американский журнал The Aviationist. При этом самолёт может представлять серьёзную опасность для оригиналов.
Он отличается от американских истребителей множеством недостатков и не соответствует проектным задачам, считает
Мы можем ожидать, что Су-57 станет серьёзным противником для F-22 и F-35, если они когда-либо пересекутся в небе, — считает журнал.
Ранее News.ru сообщал, что истребитель пятого поколения Су-57 запустили в серийное производство. Долгосрочный контракт с Минобороны подразумевает поставку свыше 70 самолётов. Новейшая машина является многофункциональным авиационным комплексом, обладает малой заметностью и большими возможностями перехвата воздушных и уничтожения наземных целей.