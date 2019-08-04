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Масштабный макет беспилотника вертикального взлёта массой семь тонн впервые будет продемонстрирован на авиакосмическом салоне МАКС-2019. В подмосковном Жуковском его покажет группа «Кронштадт», которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоёмкой продукции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя группы. В «Кронштадте» выражают заинтересованность в гражданском применении летательного аппарата. Показом беспилотника на авиасалоне его создатели надеются привлечь внимание потенциальных...