https://static.news.ru/photo/3022a612-956f-11e9-9e6a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Издание National Interest предполагает, что испытание индийской сверхзвуковой ракеты приближает ядерную войну с Пакистаном.

Гиперзвуковое оружие достигает цели за считаные минуты. Учитывая небольшое расстояние между Нью-Дели и Исламабадом (около 700 км), ракета доберётся до противника практически моментально, сбить её не представляется возможным.

Сам факт наличия такого оружия у Индии может спровоцировать Пакистан пойти по принципу «применить всё или потерять всё» касательно ядерного потенциала страны, считает автор статьи в National Interest .

Как писал News.ru ранее, Пентагон обнародовал новую доктрину о ядерных операциях, и у российского МИДА возникли к ней вопросы.