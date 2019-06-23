Издание National Interest предполагает, что испытание индийской сверхзвуковой ракеты приближает ядерную войну с Пакистаном.
Гиперзвуковое оружие достигает цели за считаные минуты. Учитывая небольшое расстояние между Нью-Дели и Исламабадом (около 700 км), ракета доберётся до противника практически моментально, сбить её не представляется возможным.
Сам факт наличия такого оружия у Индии может спровоцировать Пакистан пойти по принципу «применить всё или потерять всё» касательно ядерного потенциала страны, считает автор статьи в
Как писал News.ru ранее, Пентагон обнародовал новую доктрину о ядерных операциях, и у российского МИДА возникли к ней вопросы.