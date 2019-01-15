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Шойгу: в этом году на армию потратят свыше триллиона рублей

Сергей Шойгу Сергей Булкин/News.ru

Сергей Шойгу

оружие [ версия для печати ]

Россия собирается потратить в текущем году на нужды армии почти полтора триллиона рублей. Большая часть средств пойдёт на закупку новейших образцов техники, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

К концу 2019-го доля современного оружия должна составить 67%, пишет ТАСС. Жильё смогут приобрести благодаря поддержке государства около 25 тысяч военных.

«При проведении всех мероприятий необходимо осуществлять жёсткий контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней», — заявил министр.

Общий объём финансирования — свыше 1 трлн 440 млрд рублей. Основные усилия, по мнению руководителя ведомства, направят на создание инфраструктуры в соответствии с системой базирования ВС РФ.

Ранее News.ru публиковал мнение Шойгу о боеспособности российской армии. Генерал уверен, что военным из России нет равных в мире по уровню подготовки.


#россия #армия #шойгу #деньги
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