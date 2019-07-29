Российский истребитель пятого поколения запустили в серийное производство. Долгосрочный контракт с Минобороны подразумевает поставку свыше 70 самолётов.
Новейшая машина является многофункциональным авиационным комплексом, обладает малой заметностью и большими возможностями перехвата воздушных и уничтожения наземных целей, пишет
Ранее News.ru сообщал, что Китай, Индию, Алжир, Вьетнам и Турцию включили в список потенциальных покупателей Су-57. Несмотря на то что у КНР уже есть собственный истребитель пятого поколения Chengdu J-20, страна может заинтересоваться российской разработкой из-за более высоких технических показателей.