Путин рассказал о развитии нового российского оружия

https://news.ru/storage/news/9b98878637ebd0fbdc1126d55698228f/dd1913e2-5ab1-4965-a3d0-c032613d0889_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал, что в России проведена большая работа по разработке нового оружия. Аналогов таких систем, по словам президента, в мире больше нет.

Новое оборудование способно обеспечить надёжную защиту страны на многие годы. Его появление должно заставить задуматься тех, кто имеет привычку вести диалог с использованием «милитаристской риторики», передаёт слова главы государства ТАСС.

«Отмечу, что все виды и рода войск развивались сбалансированно в соответствии с принятыми планами и новой государственной программой вооружения, оснащались современными образцами оружия и техники», — сказал он.

Путин также сообщил, что в 2018 году возле границ РФ увеличивалось количество военной инфраструктуры НАТО, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что в России создают новые комплексы подавления ракет после крушения в Сирии военного самолёта-разведчика Ил-20. Они смогут ставить аэрозольные завесы, которые сделают самолёт невидимым для ракет противника во всех диапазонах.