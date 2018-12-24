Посол США раскритикован за слова о «музейности» Ту-160

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Бомбардировщик Ту-160

Эксперты американского журнала The National Interest раскритиковали посла США в Колумбии Кевина Уитакера. Поводом для публикации стало недавнее заявление дипломата, в котором он назвал российские бомбардировщики Ту-160 «музейными экспонатами».

Послу напомнили, что США имеют на вооружении истребители F-16, а они на 10 лет старше российских самолётов. Более того, «в атмосфере политического позёрства» нужно учитывать уровень возможностей Ту-160, поскольку возраст техники не говорит о её отсталости, отмечает The National Interest.

Российские бомбардировщики способны надёжно выполнять доставку боевой нагрузки до цели, что было показано в ходе военных действий в Сирии.

По мнению экспертов издания, самый крупный и мощный самолёт в истории военной авиации, Ту-160 останется востребованным и в следующем десятилетии, поскольку будет модернизирован до уровня Ту-160М2. В новой модели появятся улучшенные двигатели и современная авионика. Всё это говорит об успехе самолёта, подводит итог издание.

Ранее News.ru сообщал, что Минобороны РФ расценило высказывание посла США в Колумбии Кевина Уитакера о стратегических ракетоносцах Ту-160 как дилетантское. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что по скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для средств ПВО Ту-160 не имеет аналогов в США и странах НАТО.