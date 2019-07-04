Минобороны России объявило тендер на покупку неуправляемых ракет класса «воздух-земля» С-8КОМ. Сумма возможного контракта — 9,737 млрд рублей.
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С-8, по данным Рособоронэкспорта, может устанавливаться почти на все военные вертолёты и самолёты производства РФ. Её версия С-8КОМ оснащена кумулятивно-осколочной боевой частью. Дальность пуска ракеты — до 4 км, скорость — 600 м/с. Боеприпас предназначен для уничтожения бронированной, легкобронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.
Ранее News.ru сообщал, что российские военнослужащие успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам представителя командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковника Павла Кузьмина, она подтвердила заложенные характеристики, «поразив условную цель с заданной точностью».