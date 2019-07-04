https://static.news.ru/photo/45265274-9e3a-11e9-962c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: roe.ru

Минобороны России объявило тендер на покупку неуправляемых ракет класса «воздух-земля» С-8КОМ. Сумма возможного контракта — 9,737 млрд рублей.

Согласно материалам портала госзакупок , в 2019 году на эти цели потратят 1,62 млрд рублей, в 2020-м — 3,97 млрд и в 2021 году — 4,144 млрд рублей.

С-8, по данным Рособоронэкспорта, может устанавливаться почти на все военные вертолёты и самолёты производства РФ. Её версия С-8КОМ оснащена кумулятивно-осколочной боевой частью. Дальность пуска ракеты — до 4 км, скорость — 600 м/с. Боеприпас предназначен для уничтожения бронированной, легкобронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.

Ранее News.ru сообщал, что российские военнослужащие успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам представителя командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковника Павла Кузьмина, она подтвердила заложенные характеристики, «поразив условную цель с заданной точностью».