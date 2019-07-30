Тюменские врачи спасли местного жителя — мужчина перенёс инсульт через несколько суток после сделанной татуировки.
По словам родственников пациента, ранее ему провели ряд операций из-за врождённого порока сердца. Затем ему назначили пожизненный приём лекарств, препятствующих образованию тромбов. Медикаменты молодой человек прекратил употреблять, чтобы избежать кровотечения во время сеанса у тату-мастера.
Через несколько дней он потерял сознание. Врачи диагностировали у мужчины геморрагический инсульт, пишет
Нейрохирурги предотвратили сдавливание головного мозга и остановили гибель нервных клеток, сохранив возможность для восстановления потерянных функций организма. Житель Тюмени провёл в лечебном учреждении три месяца. Он заново учился садиться, стоять, двигать руками и ногами, ходить и говорить.
Ранее News.ru писал о том, что каждый пятый обладатель татуировки испытывает проблемы со здоровьем. Наиболее распространёнными последствиями нанесения изображений на кожу стали различные ожоги или отёки.