https://static.news.ru/photo/5ace813c-b2b2-11e9-bfab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heline Vanbeselaere/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тюменские врачи спасли местного жителя — мужчина перенёс инсульт через несколько суток после сделанной татуировки.

По словам родственников пациента, ранее ему провели ряд операций из-за врождённого порока сердца. Затем ему назначили пожизненный приём лекарств, препятствующих образованию тромбов. Медикаменты молодой человек прекратил употреблять, чтобы избежать кровотечения во время сеанса у тату-мастера.

Через несколько дней он потерял сознание. Врачи диагностировали у мужчины геморрагический инсульт, пишет РИА Новости .

Нейрохирурги предотвратили сдавливание головного мозга и остановили гибель нервных клеток, сохранив возможность для восстановления потерянных функций организма. Житель Тюмени провёл в лечебном учреждении три месяца. Он заново учился садиться, стоять, двигать руками и ногами, ходить и говорить.

Ранее News.ru писал о том, что каждый пятый обладатель татуировки испытывает проблемы со здоровьем. Наиболее распространёнными последствиями нанесения изображений на кожу стали различные ожоги или отёки.