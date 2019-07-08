Сармановский районный суд Республики Татарстан прекратил дело об административном правонарушении в отношении мужчины, позволившего себе негативную оценку партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».
29 марта житель Татарстана Максим Сёмин негативно отозвался о политической силе и её членах в паблике «Типичный Джалиль», назвав «Единую Россию» «збродом воров и мошенников» (сохранена орфография автора. — Ред.), передаёт
28 июня 2019 года суд в отношении Сёмина постановил, что «негативность оценки деятельности той или иной партии, её членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения». В связи с этим административное производство было прекращено, говорится на
Как писал News.ru, 5 июля суд впервые назначил россиянину штраф за оскорбление правительства. Жителю Самарской области присудили штраф в размере 30 тыс. рублей за «комментарий в грубой форме» об отношении правительства к россиянам.