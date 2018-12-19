Жидкин назвал дату старта реновации в Новой Москве

https://news.ru/storage/news/2e2fb6782a21ff530f4371266a5f5c5e/d5aad8b0-60f2-4e28-9051-6a9ef8e91c93_850.jpg Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Строительство домов по программе реновации стартует в Новой Москве в следующем году, заявил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, градостроительные планы на стартовые площадки выданы по семи населённым пунктам.

«Общий объём жилья, которое необходимо построить, составляет порядка 560 тысяч кв. метров на новой территории», — уточнил он.

Чиновник отметил, что из-за небольшого объёма работ мэр рассчитывает завершить возведение новых домов в течение трёх лет, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что мэрия стала владельцем участка земли бывшего Черкизовского рынка, ранее находившегося в федеральной собственности. Там будут построены жилые многоквартирные дома по программе реновации, рассказал вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.