USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Жидкин назвал дату старта реновации в Новой Москве

Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Строительство домов по программе реновации стартует в Новой Москве в следующем году, заявил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, градостроительные планы на стартовые площадки выданы по семи населённым пунктам.

«Общий объём жилья, которое необходимо построить, составляет порядка 560 тысяч кв. метров на новой территории», — уточнил он.

Чиновник отметил, что из-за небольшого объёма работ мэр рассчитывает завершить возведение новых домов в течение трёх лет, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что мэрия стала владельцем участка земли бывшего Черкизовского рынка, ранее находившегося в федеральной собственности. Там будут построены жилые многоквартирные дома по программе реновации, рассказал вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.


#новаямосква #реновация #ТиНАО #Жидкин
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
общество 13:40, 16 декабря 2018
Туристы способны проспонсировать реновацию в Москве
экономика 05:45, 4 декабря 2018
Жильё в попавших под реновацию домах стало дороже
общество 12:59, 30 ноября 2018
График переселения по реновации составят в 2019 году
Лента новостей
происшествия 16:40
Проводницу поезда будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
технологии 16:25
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
происшествия 16:23
Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз
экономика 16:21
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён
спорт 16:19
Сироткин может присоединиться к «Феррари»
общество 16:15
Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
Другие новости
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
общество 16:15
Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку
общество 16:14
Что мы помним об СССР
Почему две трети россиян скучают по советским временам и стабильности
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top