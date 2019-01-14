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Жаров прокомментировал изменения в компании Telegram

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Решение предпринимателя Павла Дурова ликвидировать компанию Telegram Messenger LLP, зарегистрированную в Великобритании, никак не повлияет на разбирательства по поводу самого мессенджера в России, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Изменения юридической организации компании не влияют на исполнение или неисполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации, в данном случае — мессенджером Telegram. Ничего не меняется», — цитирует ТАСС главу надзорного ведомства.

Как писал News.ru, подобное решение Дуров принял после того, как Telegram был включён в российский реестр РКН организаторов распространения информации в интернете. Фигурантам этого списка необходимо предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.


#роскомнадзор #telegram
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