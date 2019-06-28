https://static.news.ru/photo/c3a49b90-997d-11e9-a946-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о хищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. С утверждённым прокурором обвинительным заключением дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления. Стоимость художественного произведения оценена почти в 20 млн рублей, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как писал News.ru, МВД РФ завершило следствие по уголовному делу в отношении Дениса Чуприкова, подозреваемого в хищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве. Денису Чуприкову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признаёт только в той части, что нанёс порчу картине, а в остальном – признаёт в полном объёме.