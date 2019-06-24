https://static.news.ru/photo/3a334f1c-9669-11e9-9d8c-fa163e074e61_1024.jpg Василий Бойко-Великий Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого подали апелляционную жалобу на его арест. Его обвиняют в растрате денежных средств в составе организованной группы. Об этом News.ru сообщила пресс-служба Басманного суда.

Да, сегодня поступила жалоба. Рассматривать будут в Мосгорсуде, дата еще неизвестна, — сказала представитель инстанции.

По версии следствия, Бойко-Великий, являющийся держателем 10% акций банка «Кредит Экспресс», совместно с Кабановой, Антоновой и другими сотрудниками в 2013–2018 годах похитили у банка 180 млн рублей и $929 тысяч. Они оформляли подложные документы о якобы полученных кредитах от лица клиентов, а также снимали деньги с их депозитных счетов. Установлен уже 31 факт хищений.

Басманный суд 20 июня отправил бизнесмена в СИЗО. Помимо Бойко-Великого, избрана мера пресечения его предполагаемым сообщникам. Директору банка «Кредит экспресс» Алле Кабановой, сотруднику банка Елене Чуевой также назначено содержание под стражей. Главного бухгалтера банка Марию Антонову и еще трех его сотрудников — Егора Пихтина, Наталью Ципинову и Анастасию Новотную суд отправил под домашний арест на тот же срок.

Ранее News.ru рассказывал о подробностях ареста Бойко-Великого.