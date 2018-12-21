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Зарплаты программистов оказались самыми высокими

Антон Кардашов/АГН «Москва»

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Лидерами по доходам в столице оказались разработчики программного обеспечения, чья средняя зарплата составляет 130,5 тыс. рублей. На втором месте расположились сотрудники ИТ-консалтинга: их доход в среднем достигает 130 тыс. рублей.

В топ-5 также вошли следующие отрасли: администрирование баз данных (120,6 тыс. рублей), риски (112 тыс. рублей), стратегическое планирование, оргразвитие, бизнес-процессы (107 тыс. рублей). Эксперты отмечают, что сфера информационных технологий опередила в том числе нефтегазовую отрасль.

Обеспечение чистоты и благоустройства, гостиничный бизнес, розничная торговля и обслуживание клиентов стали наименее оплачиваемыми областями и в Москве, и в регионах, передаёт РБК со ссылкой на данные сайта по поиску работы HeadHunter.

При этом специалисты добавили, что по всей России отмечается рост вакансий.

Ранее глава департамента образования Москвы Исаак Калина заявил, что зарплата школьного педагога в столице в среднем составляет 107,6 тыс. рублей, писал News.ru. При этом он отметил, что всего два года назад этот показатель был на уровне 77,6 тыс. рублей.


#зарплаты
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