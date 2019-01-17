Замминистра в Хакасии уволили за критику премий чиновникам

https://news.ru/storage/news/c8112f2982b11711709fe2d011cf04a1/a68cbf06-af5b-4eae-b4b5-6ccff2d955dd_850.jpg vk.com/Минфин Хакасии

Замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова уволена за критику премий, выплаченных местным высокопоставленным чиновникам. Два заместителя главы республики Валентина Коновалова и 11 министров получили от 250 до 400 тысяч рублей оклада. Большинство из них проработали менее одного месяца.

Галина Спиридонова узнала о премиях случайно, обнаружив распоряжение Валентина Коновалова об их выплате в документации республиканского Минфина. Об этом она сообщила главе ведомства Ирине Войновой, которая, в свою очередь, якобы доложила о разговоре со Спиридоновой замглавы Хакасии Андрею Асочакову, который вместе с Войновой сам находился в числе премированных. После этого замминистра уволили, пишет издание «Пульс Хакасии».

В публикации отмечается, что в декабре работникам Министерства финансов республики сообщили, что для экономии бюджетных денег за прошедший год сотрудникам ведомства не будут выплачивать премии.

Как писал News.ru, новый глава Хакасии Валентин Коновалов, занявший пост в ноябре 2018 года, выдал чиновникам премии в размере 200 и 300% от оклада. Средства на премирование народных избранников были выданы «за счёт экономии по фонду оплаты труда».