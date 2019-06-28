https://static.news.ru/photo/8e501d4e-9990-11e9-98ac-fa163e074e61_1024.jpg Руслан Шаведдинов Фото: Руслан Шаведдинов/facebook.com

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов задержан около подъезда своего дома в Москве. Об этом сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Руслан Шаведдинов задержан утром у подъезда моими хорошими знакомыми из второго оперполка, в их фирменном стиле: «Стоять!» И шестеро одного запихивают в затонированный микроавтобус, – написал Волков в Telegram-канале.

Начали суд по Руслану Шаведдинову — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 28 июня 2019 г.

Шаведдинова привезли в Останкинский суд, где проходит заседание о его участии в несанкционированном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня.

По данным ОВД-Инфо , 28 июня также был задержан член Либертарианской партии России Павел Сайгин. Он доставлен в Замоскворецкий суд.

Ранее News.ru писал, что в акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня участвовали более 1 тыс. 200 человек. Полиция задержала более 200 участников несанкционированного митинга, в том числе, оппозиционера Алексея Навального.