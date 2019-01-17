«Яндекс» поддержал проект о безопасности Рунета

https://news.ru/storage/news/82825d30244d75bf7ba27d12427dfc34/87f584d1-424e-443b-87ae-38b3262b1a2a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

«Яндекс» и Mail.Ru Group одобрили законопроект о защите Рунета от кибератак и других агрессивных действий, исходящих из-за границы. В то же время «большая четвёрка» операторов считает, что инициатива несёт большие риски.

Так, вице-президент Mail.Ru Group Владимир Габриелян заявил, что «даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно», передаёт RNS. По словам главы по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова, время для обсуждения документа выбрано очень правильно, хотя он и требует доработки в вопросе плана противодействия угрозам.

При этом сотовые операторы уверены, что в нынешнем виде проект увеличивает риск получения персональных данных пользователей третьими лицами. Кроме того, из-за нормы пользователи могут лишиться платёжных систем.

Ранее закон одобрили Минкомсвязи и Федеральная служба охраны (ФСО).

В середине декабря в Госдуму был внесён проект закона об автономной работе российского сегмента Интернета. Его автор, сенатор Андрей Клишас, заявил, что инициатива предусматривает создание системы доменных имён для защиты инфраструктуры в случае блокировки извне, писал News.ru. При этом эксперты АНО «Цифровая экономика» предупредили правительство о том, что норма приведёт к многочисленным сбоям в работе всей системы связи в России, а также потребует серьёзных бюджетных затрат.