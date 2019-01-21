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Вулкан Безымянный выстрелил столбом пепла на Камчатке

Serguei Fomine/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Вулкан Безымянный выбросил шестикилометровый столб пепла на Камчатке. Выброс был зафиксирован 21 января, утром.

Пепловый шлейф протянулся на 300 километров в северо-западном направлении от вулкана. В населённых пунктах выпадение пепла не зафиксировано, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкану присвоен повышенный «оранжевый» авиационный код. Безымянный находится в 500 км от Петропавловска-Камчатского, последнее его извержение было зафиксировано в 2012 году, также вулкан проявлял активность в декабре 2017 года. Тогда столбы пепла достигали 15 км.

Ранее News.ru сообщал, что газопаровой шлейф с пеплом, выброшенный вулканом Шивелуч на Камчатке, распространился на несколько десятков километров и угрожает полётам самолётов.


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