Вулкан Безымянный выстрелил столбом пепла на Камчатке

Вулкан Безымянный выбросил шестикилометровый столб пепла на Камчатке. Выброс был зафиксирован 21 января, утром.
Пепловый шлейф протянулся на 300 километров в северо-западном направлении от вулкана. В населённых пунктах выпадение пепла не зафиксировано, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Вулкану присвоен повышенный «оранжевый» авиационный код. Безымянный находится в 500 км от Петропавловска-Камчатского, последнее его извержение было зафиксировано в 2012 году, также вулкан проявлял активность в декабре 2017 года. Тогда столбы пепла достигали 15 км.
Ранее News.ru сообщал, что газопаровой шлейф с пеплом, выброшенный вулканом Шивелуч на Камчатке, распространился на несколько десятков километров и угрожает полётам самолётов.