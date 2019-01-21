Вулкан Безымянный выстрелил столбом пепла на Камчатке

https://news.ru/storage/news/79cc001dc3f989b89a9b6da66920ef62/2a7d34ea-da69-422b-9454-4477bbd3ee0c_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Вулкан Безымянный выбросил шестикилометровый столб пепла на Камчатке. Выброс был зафиксирован 21 января, утром.

Пепловый шлейф протянулся на 300 километров в северо-западном направлении от вулкана. В населённых пунктах выпадение пепла не зафиксировано, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкану присвоен повышенный «оранжевый» авиационный код. Безымянный находится в 500 км от Петропавловска-Камчатского, последнее его извержение было зафиксировано в 2012 году, также вулкан проявлял активность в декабре 2017 года. Тогда столбы пепла достигали 15 км.

Ранее News.ru сообщал, что газопаровой шлейф с пеплом, выброшенный вулканом Шивелуч на Камчатке, распространился на несколько десятков километров и угрожает полётам самолётов.