https://static.news.ru/photo/db6184a4-9eec-11e9-8e2d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вертолётное такси может появиться в столичном регионе к 2025 году. Воспользоваться таким видом транспорта можно будет уже после 2025 года.

Сервис планирует открыть компания «Вертолёты России». Перевозки будут разделены на три вида: между разными районами Москвы — вертолёт будет подаваться по запросу, из города в аэропорты, из города в область.в Москве и Подмосковье, передаёт РБК . Стоимость проезда на таком транспорте будет составлять около трёх тысяч рублей за 15 минут.

Ранее News.ru писал, что американская компания Uber запустит службу воздушного такси в австралийском Мельбурне. Начало перевозок запланировано на 2023 год. Транспорт, по предварительной информации, оборудуют системой вертикального взлёта и посадки. Он сможет подниматься в воздух с помощью винтов.