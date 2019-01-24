Власти одобрили проект продления метро до Внуково

https://news.ru/storage/news/1908122e7a5693ab0e88bc4583ddc7e9/e945479a-ba8d-4107-895d-5fe6b0344363_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Москвы Сергея Собянина утвердила проект строительства Калининско-Солнцевской линии метро. Продлить ветку планируют от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково.

Новый участок протяжённостью 5,2 км откроют к 2020 году. Проект подразумевает строительство двух станций: одна из них — в районе деревни Пыхтино, вторая — возле Внуково. Высадка пассажиров будет осуществляться на территории паркинга аэропорта.

Продление Калининско-Солнцевской линии метро улучшит условия транспортного обслуживания, сократит время проезда на наземном транспорте, считают столичные власти. Новый проект участка Рассказовка — Внуково вынесут на публичные слушания, после этого будет принято решение о начале строительных работ.

Ранее эксперты оценили влияние метро на аренду недвижимости. Появление станции в пешей доступности от квартиры влияет на стоимость квадратного метра. Наибольший рост цен на вторичное жильё произошёл возле открытых станций ЦСКА (+50%), «Мичуринский проспект» (+13,2%), «Рассказовка» (+13%), «Озёрная» (+11,6%) и «Селигерская» (+11,3%). При этом среднее увеличение стоимости квадратного метра в связи с появлением в пешей доступности станции метро составило, по данным экспертов, 8%. Столь большой разброс в цифрах объясняется завышенными ожиданиями собственников от появления новых транспортных платформ, писал News.ru.