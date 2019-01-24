USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,281 $   Brent60.39 $ Bitcoin3,573.72 $
МОСКВА-18°C17:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Власти одобрили проект продления метро до Внуково

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Москвы Сергея Собянина утвердила проект строительства Калининско-Солнцевской линии метро. Продлить ветку планируют от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково. 

Новый участок протяжённостью 5,2 км откроют к 2020 году. Проект подразумевает строительство двух станций: одна из них — в районе деревни Пыхтино, вторая — возле Внуково. Высадка пассажиров будет осуществляться на территории паркинга аэропорта.

Продление Калининско-Солнцевской линии метро улучшит условия транспортного обслуживания, сократит время проезда на наземном транспорте, считают столичные власти. Новый проект участка Рассказовка — Внуково вынесут на публичные слушания, после этого будет принято решение о начале строительных работ.

Ранее эксперты оценили влияние метро на аренду недвижимости. Появление станции в пешей доступности от квартиры влияет на стоимость квадратного метра. Наибольший рост цен на вторичное жильё произошёл возле открытых станций ЦСКА (+50%), «Мичуринский проспект» (+13,2%), «Рассказовка» (+13%), «Озёрная» (+11,6%) и «Селигерская» (+11,3%). При этом среднее увеличение стоимости квадратного метра в связи с появлением в пешей доступности станции метро составило, по данным экспертов, 8%. Столь большой разброс в цифрах объясняется завышенными ожиданиями собственников от появления новых транспортных платформ, писал News.ru.


#москва #метро #внуково #СергейСобянин
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
экономика 10:42, 24 января 2019
Иск против «Метростроя» оставили без движения
экономика 02:42, 24 января 2019
Петербург законсервирует недостроенные станции метро
общество 12:31, 22 января 2019
В метро могут запретить класть ногу на ногу
Лента новостей
происшествия 17:45
Следователи возбудили дело после пропаже детей в Якутии
в мире 17:39
Памятник Суворову демонтировали в Киеве
спорт 17:38
Коляда заявил о набранной оптимальной форме к ЧЕ
в мире 17:36
В консульстве Украины в РФ объяснили визовый режим
экономика 17:35
Рост индекса «свободных денег» позитивен для экономики
Другие новости
общество 17:32
Правила приёма экзаменов у водителей будут доработаны
общество 17:32
Чиновница «матерям деньги не нужны» получает миллионы
общество 16:56
В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов
общество 16:24
Google объяснил позицию по статусу Крыма
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top