Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян прокомментировал инициативу «Яндекс.Такси» ввести систему предупреждения водителей о въезде в зоны с детьми. По его словам, ЦОДД с удовольствием поддержит идею и поучаствует в её реализации.
Он отметил, что в настоящее время «Яндекс» прорабатывает эту концепцию для себя. У ЦОДД с компанией нет никаких официальных договорённостей, передаёт
Ранее News.ru писал, что группа компаний «Яндекс», которая среди прочего владеет агрегатором службы такси, хочет договориться с властями столицы о дополнительной разметке на дорогах. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал управляющий директор корпорации Тигран Худавердян.