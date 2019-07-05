https://static.news.ru/photo/f376da7a-9f51-11e9-9b12-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян прокомментировал инициативу «Яндекс.Такси» ввести систему предупреждения водителей о въезде в зоны с детьми. По его словам, ЦОДД с удовольствием поддержит идею и поучаствует в её реализации.

Он отметил, что в настоящее время «Яндекс» прорабатывает эту концепцию для себя. У ЦОДД с компанией нет никаких официальных договорённостей, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что группа компаний «Яндекс», которая среди прочего владеет агрегатором службы такси, хочет договориться с властями столицы о дополнительной разметке на дорогах. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказал управляющий директор корпорации Тигран Худавердян.