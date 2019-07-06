https://static.news.ru/photo/2913b3f4-9fdb-11e9-aed1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Арест задержанного за госизмену Александра Воробьёва прокомментировали в полпредстве Уральского федерального округа. Там поступок чиновника назвали предательством.

Конечно, очень печально, что так произошло. К сожалению, люди иногда просто являются предателями. Это я говорю про Воробьёва, — заявил URA.RU заместитель полпреда Борис Кириллов.

Ранее Лефортовский суд Москвы отправил помощника полпреда под стражу до 4 сентября. Мужчина подозревается в государственной измене. При задержании у него нашли спецаппаратуру и польский паспорт.

Как писал News.ru, кадровое решение в отношении задержанного примут 8 июля в ходе оперативного совещания.