Арест задержанного за госизмену Александра Воробьёва прокомментировали в полпредстве Уральского федерального округа. Там поступок чиновника назвали предательством.
Конечно, очень печально, что так произошло. К сожалению, люди иногда просто являются предателями. Это я говорю про Воробьёва, — заявил
URA.RUзаместитель полпреда Борис Кириллов.
Ранее Лефортовский суд Москвы отправил помощника полпреда под стражу до 4 сентября. Мужчина подозревается в государственной измене. При задержании у него нашли спецаппаратуру и польский паспорт.
Как писал News.ru, кадровое решение в отношении задержанного примут 8 июля в ходе оперативного совещания.