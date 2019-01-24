USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,281 $   Brent60.39 $ Bitcoin3,573.72 $
МОСКВА-18°C17:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов

Нефтекамск/vk.com

общество [ версия для печати ]

В башкирском городе Сибае ищут дополнительные способы решения экологической проблемы. На карьере решили установить вентиляционные системы для разгона смога.

Замдиректора Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов заявил, что на поверхности северного борта карьера установят стационарные вентиляционные системы, а также запустят мобильную вентиляционную установку на базе железнодорожной платформы. Об этом он сообщил на оперативном совещании в мэрии города. 

Ранее прокуратура Башкортостана инициировала возбуждение уголовного дела по факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ в Сибае. Горожанам начали выдавать медицинские маски и активированный уголь. Позже жители Челябинской области начали жаловаться на загрязнение атмосферного воздуха, причиной которого стал дым из Башкирии.

Как писал News.ru, недействующий карьер в башкирском городе Сибае зальют водой. Уральская горно-металлургическая компания начнёт подтопление через неделю, после извлечения оборудования и подготовки шахт.


#россия #башкирия #Сибай
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
общество 15:45, 23 января 2019
В Челябинскую область пришёл смог из Сибая
происшествия 10:36, 22 января 2019
Тлеющий карьер в Башкирии зальют водой
происшествия 07:20, 20 января 2019
Маски и таблетки раздают жителям окутанного смогом Сибая
происшествия 12:10, 14 января 2019
Телефонный террорист задержан в Татарстане
происшествия 23:24, 5 января 2019
Автобус столкнулся с легковушкой в Башкирии
Лента новостей
происшествия 17:45
Следователи возбудили дело после пропаже детей в Якутии
в мире 17:39
Памятник Суворову демонтировали в Киеве
спорт 17:38
Коляда заявил о набранной оптимальной форме к ЧЕ
в мире 17:36
В консульстве Украины в РФ объяснили визовый режим
экономика 17:35
Рост индекса «свободных денег» позитивен для экономики
Другие новости
общество 17:32
Правила приёма экзаменов у водителей будут доработаны
общество 17:32
Чиновница «матерям деньги не нужны» получает миллионы
общество 16:24
Google объяснил позицию по статусу Крыма
общество 16:16
Власти одобрили проект продления метро до Внуково
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top