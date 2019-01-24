В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов

https://news.ru/storage/news/7a638803904d8ef2dbd844ee6c84235b/b789c893-978b-4352-aa4b-1c7f20686e52_850.jpg Нефтекамск/vk.com

В башкирском городе Сибае ищут дополнительные способы решения экологической проблемы. На карьере решили установить вентиляционные системы для разгона смога.

Замдиректора Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов заявил, что на поверхности северного борта карьера установят стационарные вентиляционные системы, а также запустят мобильную вентиляционную установку на базе железнодорожной платформы. Об этом он сообщил на оперативном совещании в мэрии города.

Ранее прокуратура Башкортостана инициировала возбуждение уголовного дела по факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ в Сибае. Горожанам начали выдавать медицинские маски и активированный уголь. Позже жители Челябинской области начали жаловаться на загрязнение атмосферного воздуха, причиной которого стал дым из Башкирии.

Как писал News.ru, недействующий карьер в башкирском городе Сибае зальют водой. Уральская горно-металлургическая компания начнёт подтопление через неделю, после извлечения оборудования и подготовки шахт.