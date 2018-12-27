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В России выросло число затравленных школьников

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Кадр из фильма «Розыгрыш»

общество [ версия для печати ]

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о том, что число школьников, подверженных травле, выросло. По её словам, в официальный Аппарат уполномоченного в 2018 году поступило более 50 тыс. жалоб.

«Конечно, поступают, к сожалению, детские письма, по которым видно, что они надиктованы. Следовательно, есть некая манипуляция ребёнком, когда просят, например, оправдать родителя», — заявила Кузнецова в интервью News.ru.

Она отметила, что в России развивается школьный буллинг. При этом часто на вопрос о травле школьники отвечают да, а учителя — нет.

«Конечно, эти данные нуждаются в проверке, и я это подчёркиваю, но эмпирически они подтверждаются. Недооценка детской трагедии, травм, которые наносит отсутствие благополучного климата в школе, принципиально важна», — сказала уполномоченный.

Как ранее писал News.ru, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в эксклюзивном интервью News.ru рассказала об основных направлениях работы Аппарата уполномоченного по правам ребёнка, а также о том, на что чаще жалуются российские дети и насколько остро в наших школах стоит вопрос буллинга.


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