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В Москомархитектуре подтвердили, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдёт в районе Москворечье-Сабурово, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд.

При этом в ведомстве подчеркнули, что участки со старыми радиоактивными отходами затронуты не будут, сообщает «Интерфакс».

Ранее издание The Village сообщило о том, что в зоне прокладки Юго-Восточной хорды окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых попадёт при проведении строительных работ на поверхность, и радиация разнесётся по Москве. При этом, по данным издания, в 50–60 метрах от платформы Москворечье уже наблюдается заметное превышение уровня радиации.

Как писал News.ru, несколько московских транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), объединяющих станции метро и радиальные ветки железной дороги, превратятся в перспективе в полноценные железнодорожные вокзалы. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Полноценным вокзалом в будущем станет станция Карачарово в составе ТПУ «Рязанская» на юго-востоке Москвы.