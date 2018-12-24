В мордовской колонии использовали рабский труд

https://news.ru/storage/news/c1229767e4cba7a3d3c4b26f8a936d29/12050706-f777-477f-a985-a3a68262c7a0_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России выявила факт использования рабского труда осуждённых женщин в мордовской исправительной колонии № 14. Материалы переданы в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела.

«Осуждённые женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы», — сообщил ТАСС замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Ранее News.ru писал, что ФСИН нуждается в совершенствовании, а любые случаи нарушения законодательства, в том числе пытки, следует пресекать. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции. «Говорить о том, что там всё нужно переломать, тоже было бы неправильно. Нужно совершенствовать эту систему и нужно повышать уровень гражданского контроля. С этим я согласен полностью», — сказал глава государства.