Предоставленные Москвой генераторы разворовали в Крыму

https://news.ru/storage/news/3a35f85cf172a79f5e58f6235064a050/e7e7663d-6b06-4513-a62f-52cf17740fdc_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов признался, что часть мобильных электрогенераторов, переданных в пользование полуострова после вхождения региона в состав России, были украдены или использовались не по назначению.

Он также отметил, что уже поручил крымским подразделениям ФСБ и МВД провести соответствующую проверку.

«Двадцать восемь электрогенераторов уже возвращено, четыре из них были проданы. Арестовано несколько человек по этому делу», - приводит «Интерфакс» слова Аксёнова.

Кроме того, часть генераторов оказалась в пользовании у частных компаний, хотя оборудование предназначалось для больниц и роддомов.

«Те, кто отвечал за распределение техники, отдавали их своим друзьям и знакомым», - констатировал глава республики.

Всего, по его словам, Крым получил 1,4 тысячи дизельных электрогенераторов и 13 мобильных газотурбинных электростанций мощностью 22 МВт каждая. В дальнейшем оборудование будет возвращено федеральному правительству для возможного использования в других регионах России.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Алуштинского отряда «Крым-СПАС» спасли пятерых человек, которые устроили зимние развлечения в горах. Туристы получили травмы после падения с ледяной горки в районе туристической стоянки «Школьная поляна» на Ангарском перевале.