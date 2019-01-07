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Предоставленные Москвой генераторы разворовали в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов

общество [ версия для печати ]

Глава Крыма Сергей Аксёнов признался, что часть мобильных электрогенераторов, переданных в пользование полуострова после вхождения региона в состав России, были украдены или использовались не по назначению.

Он также отметил, что уже поручил крымским подразделениям ФСБ и МВД провести соответствующую проверку.

«Двадцать восемь электрогенераторов уже возвращено, четыре из них были проданы. Арестовано несколько человек по этому делу», - приводит «Интерфакс» слова Аксёнова.

Кроме того, часть генераторов оказалась в пользовании у частных компаний, хотя оборудование предназначалось для больниц и роддомов.

«Те, кто отвечал за распределение техники, отдавали их своим друзьям и знакомым», - констатировал глава республики.

Всего, по его словам, Крым получил 1,4 тысячи дизельных электрогенераторов и 13 мобильных газотурбинных электростанций мощностью 22 МВт каждая. В дальнейшем оборудование будет возвращено федеральному правительству для возможного использования в других регионах России.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Алуштинского отряда «Крым-СПАС» спасли пятерых человек, которые устроили зимние развлечения в горах. Туристы получили травмы после падения с ледяной горки в районе туристической стоянки «Школьная поляна» на Ангарском перевале.


#россия #крым
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